Son Dakika | Emniyetten uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son Dakika | Emniyetten uyuşturucu operasyonu

18.07.2022 11:05
Son Dakika | Emniyetten uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kdz. Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyon gerçekleştirdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kdz. Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyon gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında 5 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. M.K. isimli şüpheli şahsa Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Emniyetten uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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