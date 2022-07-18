Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında 5 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. M.K. isimli şüpheli şahsa Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Emniyetten uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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