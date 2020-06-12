Son Dakika: Emre Belözoğlu'ndan hakeme sert tepki

Son dakika spor haberine göre Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan maçta Ozan Tufan kırmızı kart görürken, Emre Belözoğlu yedek kulübesinde sarı kart ile cezalandırıldı.

Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan maçta Ozan Tufan kırmızı kart görürken, Emre Belözoğlu yedek kulübesinde sarı kart ile cezalandırıldı. Fenerbahçe'nin Kayserispor'u Ülker Stadyumu'nda konuk ettiği maçın 12'nci dakikasında Ozan Tufan, Djedje'ye yaptığı hareket sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceledi. Görüntülerin incelenmesi sırasında saha içerisinde bulunan Ozan ile yedek kulübesinde bulunan Emre Belözoğlu, hakeme sert şekilde tepkilerini sürdürdü. Pozisyonu inceleyen mücadelenin hakemi, Ozan'ın sarı kartını iptal ederek kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Karar sonrası hakeme tepkisini sürdüren Emre Belözoğlu, "Çok iyi maç yönetiyorsunuz. Oyuncu hiç mi müdahale etmeyecek? Bu kararlar veriliyorsa sisteme ne gerek var" şeklinde ifadeler kullandı ve daha sonra oturduğu sandalyeye tekme attı. Bu tepkinin üzerine karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, Emre Belözoğlu'na sarı kart gösterdi. OZAN TUFAN, TRABZONSPOR MAÇINDA YOK OZAN TUFAN, TRABZONSPOR MAÇINDA YOK Öte yandan kırmızı kartla oyun dışında kalan Ozan Tufan, takımının gelecek hafta Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2'nci maçında forma giyemeyecek.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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