Son dakika! Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması!

Fenerbahçe'nin deneyimli kaptan Emre Belözoğlu, "Biz bunu saha içinde net bir şekilde hissettik. Fenerbahçe'nin yalnızlaştırılmaya çalıştığını ne yazık ki hissettik. Kaybettiğimiz bu 6 maçlık serüvende hemen hemen her maçta skora etki edecek hatalarla karşılaştık. Bunu da ne yazık ki söylemek zorunda hissediyorum. Profesyonel bir futbolcu olarak, iyi veya kötü sonuç aldığımızda şapkamızı önümüze koymamız gerektiğini düşünüyorum. Ne yazık ki son 6 hafta içinde istemediğimiz neticelere götürecek hakem hataları da belirleyici oldu. Gelinen noktada, övülecek oyunlarımız kadar eleştirilecek oyunlarımız da oldu fakat son düzlükte kendi üstümüze hataları almakla beraber karşımızda oluşan bu düzene de karşı koymakta reaksiyonel davranamadık. Bazen istediğimiz oyunu oynayamadığımızda da, neticeye etki eden hatalar olduğunda bile konuşmadık çünkü saha içindeki oyunumuzdan memnun değildik, bunları da söylememiz gerekiyor. Matematiksel olarak şampiyonluk devam etse de fark açılmış ve şu anki sıralamada önümüzde 6 takım var. Böyle bakarsak, şampiyonluktan ziyade Türkiye Kupası'na yönelmek ve olabildiğince ilk 2-3'ü zorlamak gerçekçi hedefler gibi duruyor. İnşallah Türkiye Kupası'nı da aldığımız takdirde, 1 sene sonra da inşallah Fenerbahçe'ye Süper Kupa oynama fırsatını oluşturacak bir hedef belirlememiz daha gerçekçi olacak gibi. Ali Koç, Fenerbahçe'nin güzel günlerini görmeyi herkesten çok daha fazla hak ediyor diye düşünüyorum. Benim gözümde sokakta yürüdüğünüzde Ali Koç dediğinizde herkesin adına Fenerbahçe gelir. Her Fenerbahçeli gibi Ali Koç da; kupaların geldiği, beraber mutlu günlerin yaşandığı bir süreci hayal ediyor ve istiyor, samimi söylüyorum, bunu en çok da kendisi hak ediyor. Elimden geldiğince hocalarımıza, teknik ekibe, kendi bilgim ve inandığım doğrular ölçüsünde destek olmaya çalıştım. Bu süreç de aynı şekilde ilerliyor. Hepimizin, kendimizi bu anlamda bir kenara itip Fenerbahçe'nin menfaati adına birleşmemiz gereken bir süreç diye hissediyor ve düşünüyorum. Benim hocalıkla alakalı şu an bir planımın olmadığını, Fenerbahçe'de hocalıkla alakalı, bu süreçle alakalı bir düşüncem olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Ben, bu takımın sadece ve sadece futbolcusu ve kaptanıyım. " ifadelerini kullandı.