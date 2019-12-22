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(Son dakika) Emre Belözoğlu sağ kasığındaki ağrı nedeniyle Beşiktaş derbisinde oynayamayacak
6 saat önce
(Son dakika) Emre Belözoğlu sağ kasığındaki ağrı nedeniyle Beşiktaş derbisinde oynayamayacak. Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:59 Kaynak: DHA
Son Dakika Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması ve G.Saray'a gönderme! Burak Yılmaz maç sonunda patladı: Cüneyt Çakır'ı çağırın! Beşiktaş hakem hatalarıyla ilgili basın toplantısı yapacak! Beşiktaş'tan derbi sonrası paylaşım: Bu düzen böyle sürmeyecek!