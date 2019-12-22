(Son dakika) Emre Belözoğlu sağ kasığındaki ağrı nedeniyle Beşiktaş derbisinde oynayamayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor (Son dakika) Emre Belözoğlu sağ kasığındaki ağrı nedeniyle Beşiktaş derbisinde oynayamayacak - Son Dakika Spor

(Son dakika) Emre Belözoğlu sağ kasığındaki ağrı nedeniyle Beşiktaş derbisinde oynayamayacak

6 saat önce

(Son dakika) Emre Belözoğlu sağ kasığındaki ağrı nedeniyle Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

(Son dakika) Emre Belözoğlu sağ kasığındaki ağrı nedeniyle Beşiktaş derbisinde oynayamayacak, System.String[]

(Son dakika) Emre Belözoğlu sağ kasığındaki ağrı nedeniyle Beşiktaş derbisinde oynayamayacak


Emre Belözoğlu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:59 Kaynak: DHA
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