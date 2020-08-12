Son dakika! Emre Kılınç: "Sadece dik duruşumu korudum" - Son Dakika

Son dakika! Emre Kılınç: "Sadece dik duruşumu korudum"

Son dakika spor haberine göre - Emre Kılınç: "Sadece dik duruşumu korudum" Galatasaray'ın yeni transfer Emre Kılınç: "Ben sadece bir söz vermiştim" "Galatasaray'ın futbolcusu olmak, bu armayı taşımak benim için büyük bir onur ve gurur" Galatasaray'ın yeni transferi Emre Kılınç, sarı-kırmızılıların futbolcusu olmanın...

- Emre Kılınç: "Sadece dik duruşumu korudum"

Galatasaray'ın yeni transfer Emre Kılınç:

"Ben sadece bir söz vermiştim"

"Galatasaray'ın futbolcusu olmak, bu armayı taşımak benim için büyük bir onur ve gurur"

İSTANBUL - Galatasaray'ın yeni transferi Emre Kılınç, sarı-kırmızılıların futbolcusu olmanın kendisi için büyük bir onur ve gurur olduğunu belirterek, "Ben sadece bir söz vermiştim, Galatasaray'da oynama hayalimden bahsetmiştim. Tek söylediğim buydu. Bunun haricinde pek bir şey yapmam gerekmedi. Süreç beni buralara getirdi. Sadece dik duruşumu korudum ve şu an buradayız" dedi.

Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Emre Kılınç, kulüp televizyonuna transfer ile ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın futbolcusu olmanın kendisi için büyük bir onur ve gurur olduğunu belirten Emre Kılınç, "Başta Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, Fatih hocamıza, beni bu kulübe layık gören tüm yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'da olmak, Galatasaray'ın futbolcusu olmak, bu armayı taşımak benim için büyük bir onur ve gurur. Burada olabilmeyi çok istiyordum. Şu an burada Galatasaray formasını taşıdığım için inanılmaz gururluyum. Benim için çok gurur verici bir olay. Buralara gelmemde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu bir başlangıç. Başlangıç ne kadar güzel oldu. İnşallah benim de Galatasaray'dan ayrılışım kaptanımızın ayrılışı gibi mutlu, güzel bir şekilde olur tek temennim bu. Ben sadece bir söz vermiştim, Galatasaray'da oynama hayalimden bahsetmiştim. Tek söylediğim buydu. Bunun haricinde pek bir şey yapmam gerekmedi. Süreç beni buralara getirdi. Sadece dik duruşumu korudum ve şu an buradayız. Yönetim, taraftar tarafından da bu kadar seviliyorum. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

Son dakika! Emre Kılınç: Sadece dik duruşumu korudum

Galatasaray, Emre Kılınç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 20:01

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika! Emre Kılınç: 'Sadece dik duruşumu korudum' - Son Dakika Spor
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