Son dakika! Emre Kocadağ: Limit konusunda göründüğü kadar rahat değiliz

özel açıklamalarda bulundu.

Belirlenen rakamların kendilerini çok şaşırtmadığını, hemen hemen açıklanana yakın bir rakam beklediklerini belirten Emre Kocadağ, "Rakamlar bizi çok şaşırtmadı. Beklediğimiz aralıklarda çıktı. Biz kulüp olarak öncesinde tüm hesaplamalarımız yapmıştık ve açıklanana yakın bir rakam bekliyorduk. Ancak; çok rahat olduğumuz yönünde yanlış bir algı var. Kesinlikle öyle değil. Aramızdan ayrılan oyuncularla önemli ölçüde bir tasarrufa gittik ama hala önceden kalan çok yüksek kontratlar var ve bunlar bizi çok zorluyor. Yönetim olarak buna bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. İnşallah transfer dönemi içinde bunları aşabilir ve Beşiktaş'ın menfaatine yeni anlaşmalar yaparız" şeklinde konuştu.

- İstanbul