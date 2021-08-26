Son Dakika: Emre Mor'un takımı belli oldu! Bir dönemin parlayan yıldızı, Süper Lig takımı Fatih Karagümrük'te forma giyecek

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Galatasaray'da da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, Fatih Karagümrük ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaştı. Süper Lig ekibi de transferi resmen duyurdu.

"KADROMUZA KATTIK"

Fatih Karagümrük, Emre Mor transferini 'Celta Vigo forması giyen Milli futbolcu Emre Mor'u kadromuza kattık.' sözleriyle açıkladı.

HİÇBİR YERDE TUTUNAMADI

Dortmund, Galatasaray, Olympiakos ve Celta Vigo'da oynayan Emre Mor, hiçbir kulüpte istikrarı sağlayamadı. Karagümrük Emre için büyük bir sınav olacak.