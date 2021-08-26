Galatasaray'da da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, Fatih Karagümrük ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaştı. Süper Lig ekibi de transferi resmen duyurdu.
Fatih Karagümrük, Emre Mor transferini 'Celta Vigo forması giyen Milli futbolcu Emre Mor'u kadromuza kattık.' sözleriyle açıkladı.
Dortmund, Galatasaray, Olympiakos ve Celta Vigo'da oynayan Emre Mor, hiçbir kulüpte istikrarı sağlayamadı. Karagümrük Emre için büyük bir sınav olacak.
Son Dakika › Spor › Son Dakika: Emre Mor'un takımı belli oldu! Bir dönemin parlayan yıldızı, Süper Lig takımı Fatih Karagümrük'te forma giyecek - Son Dakika Spor