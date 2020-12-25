Dünya emtia fiyatlarının belirlendiği küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle işlemler yapılmıyor.

Küresel emtia piyasalarında Noel tatili öncesi son işlemlerde;

Brent petrol yüzde 0.41 düşüşle 50.94 dolar,Batı Teksas yüzde 0.48 düşüşle 47.97 dolar,altın yüzde 0.06 düşüşle 1,871.51 dolar,gümüş yüzde 0.43 düşüşle 25.51 dolar,bakır yüzde 1.30 artışla 7,847.00 dolar,platin yüzde 0.61 artışla 1,023.96 dolar,paladyum yüzde 0.01 düşüşle 2,329.64 dolar düzeyindeydi.İç piyasada Cuma günü, gram altın 458 liraya, çeyrek altın 750 liraya, Cumhuriyet altını da 2,989 liraya yükseldi.İş Yatırım'ın Noel tatili öncesine ilişkin emtia piyasaları analizinde şöyle denildi: "Altın yatırımcıları ABD mali destek paketine yönelik gelişmeleri izlemeye devam ediyor."Paketin içeriği ve büyüklüğü ABD Başkanı Donald Trump tarafından Salı günü yetersiz bulunmuştu. "Ancak, Temsilciler Meclisi'nde yeni bir anlaşmaya varılamaması, Noel öncesinde değerli metal üzerinde sert fiyatlamalara sebep olmadı."Spot altın üzerinde 1880 dolar seviyesi gün içinde direnç işlevi görürken, kapanışa doğru yüzde 0.33 primle 1879 seviyelerinde fiyatlandı. "LME (London Metal Exchange - Londra Metal Borsası) metallerinin genelinde hacimsiz olmakla beraber alıcılı bir gün geride bırakıldı."Üç ay vadeli bakır negatif ayrışarak günü yüzde 0.7 kayıpla tamamlarken, alüminyum ve çinko kontratları yüzde 1.0 civarında değer kazandı. "Aktif vade WTI (Batı Teksas hampetrolü) ve Brent kontratları uzun bir sürenin ardından, yeni bir koronavirüs mutasyonunun dünyanın bazı bölgelerine yayılması ve ülkeler arası dolaşımı kısıtlamaya yönelik atılan adımlarının enerji talebine yönelik riskler oluşturması sebebiyle haftalık bazda değer kaybetti.

"Şubat vadeli WTI ve Brent kontratları ABD kapanışına doğru sırasıyla 48.15 dolar ve 51.20 dolar seviyelerinde yatay hareket etti."