Son Dakika | EMTİA PİYASALARI-Tesla ile paladyum yüzde 4.53 yükseldi - Son Dakika

Son Dakika | EMTİA PİYASALARI-Tesla ile paladyum yüzde 4.53 yükseldi

28.12.2020 17:30
Son Dakika | EMTİA PİYASALARI-Tesla ile paladyum yüzde 4.53 yükseldi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticisi Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın 2021 yılında Hindistan pazarına gireceklerini açıklamasının ardından paladyum fiyatları tırmanışa geçti.

Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticisi Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın 2021 yılında Hindistan pazarına gireceklerini açıklamasının ardından paladyum fiyatları tırmanışa geçti. Hindistan Karayolları ve Ulaştırma Bakanı Nitin Gadkari'nin de, Musk'ın açıklamalarını doğrulamasıyla, paladyumdaki tırmanış yüzde 4.53'ü buldu ve fiyatı 2,451.24 dolara kadar çıktı.

Elektrikli araç bataryalarının üretiminde kullanılan değerli metal paladyum, aynı zamanda katalitik konvertörlerde kullanılıyor ve bu da otomobil egzozundaki (hidrokarbonlar, karbon monoksit ve azot dioksit ) zararlı gazların yüzde 90'ını daha az zararlı maddelere dönüştürüyor (azot, karbon dioksit ve su buharı). Paladyum ayrıca elektronik, dişçilik, ilaç, hidrojen arıtma, kimyasal uygulamalar, yeraltı suyu arıtımı, beyaz altın üretimi ve mücevherlerde de kullanılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, toplam 2.3 trilyon dolarlık yardım ve bütçe paketini imzalamasının ardından doların da zayıflamasıyla 1,900 doları gördükten sonra hafif geri çekilen altın fiyatı, 1,890 dolar dolayında yatay hareket ediyor. Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan ve birçok ülkede yeni kısıtlama önlemleri alınmasına yol açan "mutasyon" endişeleriyle artan talep kaygılarıyla Brent petrolün varil fiyatı da 51 doların üzerinde tutunuyor.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.16 artışla 51.45 dolar,Batı Teksas yüzde 0.35 artışla 48.49 dolar,altın yüzde 0.35 artışla 1,886.14 dolar,gümüş yüzde 2.89 artışla 26.54 dolar,bakır yüzde 0.21 düşüşle 7,830.50 dolar,platin yüzde 1.89 artışla 1,045.20 dolar,paladyum yüzde 4.30 artışla 2,445.77 dolar düzeyindeydi.İç piyasada Cuma günü, gram altın 452 liraya, çeyrek altın 738 liraya, Cumhuriyet altını da 3,031 liraya yükseldi. Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, Noel haftasında piyasaların "hacimsiz ve sakin bir seansı" geride bırakırken, altının da haftayı yatayda kapattığına işaret edildi ve eklendi: "Uzun süredir altın fiyatlamasında yön belirleyici olan mali teşvik paketinin geçtiğimiz hafta senatodan geçmesiyle altın, pozitif seyrindeki ivmesini artırdı. Bu süreçte sarı maden, 1900 dolar/ons seviyesini aşarak 1906 dolar/onsla son bir ayın en yüksek seviyesini kaydetti."Ancak Başkan Donald Trump paketin içinde bireylere yönelik olan 600 dolarlık yardımı az bularak imzalamayacağını duyurdu. Bu haber akışı sonrası piyasalar tüm iyimserliğini kaybederek satışa döndü. "Altın da bu satıştan nasibini alarak aşağı yönlü baskı altına girdi. Ancak Noel tatilinin başlamasıyla piyasalar hacimsiz seanslar yaşarken sarı maden, 1878 dolar/onsla yatay bir kapanış yaparak geçtiğimiz haftayı tamamladı. Yeni hafta başlarken Başkan Donald Trump'ın mali teşvik paketi imzaladığı haberi duyuruldu. Bu haber sonrası piyasalar pozitif bir başlangıç yapmış oldu.  "Gümüş ise hareketli haftanın neticesinde yatay bir kapanış yaptı ve 27.40 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak son iki ayın en yüksek seviyesini kaydetmesine karşın bu seviyede tutunamadığı bir haftayı geride bıraktı. 25.81 dolar/onstan kapanış yapan beyaz maden, yatay bir kapanışla seansı tamamladı. Başkan Trump'ın paketi onaylama kararı gümüşe tekrardan yukarı yönlü bir destek verecektir."Platin, yüzde 1.43 kaybıyla haftanın en çok değer kaybeden kıymetli madeni oldu. Hafta içinde 979 dolar/ons seviyesine kadar çekilen platin, haftayı 1024 dolar/onsla kapatarak hızla toparlanmasıyla dikkat çekti."Paladyum da platin gibi haftayı kırmızıda kapatarak diğer kıymetlilerin aksine birlikte negatif ayrıştılar. 2362 dolar/ons seviyesinden haftaya başlayan paladyum, haftayı 2345 dolar/onstan tamamladı ve yüzde 0.7 kayıpla seansı kapatmış oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda geçtiğimiz hafta Noel tatiline rağmen hacimli bir hafta geride kalırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 0.25-0.50 usd/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 17,166 kg altın, 11,178 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."


Nicola Tesla, Elon Musk, Hindistan, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | EMTİA PİYASALARI-Tesla ile paladyum yüzde 4.53 yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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