Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,52 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,63 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,54 ile Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,057359 -2,52 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,087264 -1,63 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,039159 -1,54 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039179 -1,31 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,041945 -1,18 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029493 -1,18 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028083 -1,14 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,082278 -1,11 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019501 -1,10 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021028 -1,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)