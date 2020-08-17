Son Dakika | En fazla kaybettiren BES fonları
Son dakika habere göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,58 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 1,94 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,81 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,58 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 1,94 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,81 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,018248
|-2,58
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,035369
|-1,94
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,097897
|-1,81
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,058688
|-1,76
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,129752
|-1,74
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,025430
|-1,72
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,120959
|-1,66
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028510
|-1,65
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023879
|-1,60
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,063267
|-1,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 13:45
Kaynak: AA
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