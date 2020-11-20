Son dakika! En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,84 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,68 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 1,67 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,048340 -1,84 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014258 -1,68 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049551 -1,67 ZEM Altın Katılım EYF 0,049306 -1,62 VEM Altın Katılım EYF 0,051365 -1,62 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,047993 -1,62 HEM Altın Katılım EYF 0,030198 -1,62 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029902 -1,62 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047921 -1,61 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049791 -1,61 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Küçük yaştaki erkek çocuklarıyla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı

Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı

Türkiye'de 8.299 TL'den satışa çıkan PlayStation 5, ilk günden tükendi

"İçince daha güzel sürüyorum" diye video paylaştıktan sonra kaza yaptı, sevgilisi dahil üç kişi öldü

Son Dakika! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanlar cuma namazı saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak

Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum

5 yıl hapsi istenen Metin Hara ifade verdi