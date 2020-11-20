Son dakika! En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,84 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,68 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 1,67 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,048340
|-1,84
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014258
|-1,68
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049551
|-1,67
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,049306
|-1,62
|VEM Altın Katılım EYF
|0,051365
|-1,62
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,047993
|-1,62
|HEM Altın Katılım EYF
|0,030198
|-1,62
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029902
|-1,62
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,047921
|-1,61
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,049791
|-1,61
- Kaynak: AA
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