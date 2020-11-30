Son dakika! En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,33 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,32 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,076065 -2,33 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,046497 -1,60 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,048948 -1,32 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,082623 -1,31 HEM Altın Katılım EYF 0,029846 -1,24 VEM Altın Katılım EYF 0,050746 -1,24 ZEM Altın Katılım EYF 0,048719 -1,23 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,047490 -1,20 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,046447 -1,20 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,044755 -1,19 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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