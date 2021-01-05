Son dakika haberleri | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

Son dakika haberleri | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

05.01.2021 15:59
Son dakika haberleri | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,100445-0,64Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,064177-0,63MetLife Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,100445-0,64
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,064177-0,63
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,052264-0,61
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,072094-0,58
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,097365-0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,018034-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,044145-0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,073511-0,67
VEM Birinci Değişken EYF0,046668-0,23
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,032392-0,22
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,021024-0,13
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,020368-0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,027754-0,81
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,013264-0,14
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,026782-0,06
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026944-0,02
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,029181-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Dış Borçlanma, Döviz, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi


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