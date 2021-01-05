Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,100445
|-0,64
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064177
|-0,63
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,052264
|-0,61
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,072094
|-0,58
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,097365
|-0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018034
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,044145
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,073511
|-0,67
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,046668
|-0,23
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032392
|-0,22
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,021024
|-0,13
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020368
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027754
|-0,81
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013264
|-0,14
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026782
|-0,06
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026944
|-0,02
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,029181
|-0,02
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi