Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,100445 -0,64 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064177 -0,63 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,052264 -0,61 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,072094 -0,58 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,097365 -0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018034 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,044145 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,073511 -0,67 VEM Birinci Değişken EYF 0,046668 -0,23 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032392 -0,22 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,021024 -0,13 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,020368 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027754 -0,81 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013264 -0,14 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026782 -0,06 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026944 -0,02 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,029181 -0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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