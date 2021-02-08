BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,091805 -0,77 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,088831 -0,69 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,052442 -0,61 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,050266 -0,51 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,071553 -0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021825 -0,17 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018442 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,056617 -1,17 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,055906 -0,95 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,085290 -0,79 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,141801 -0,77 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,096827 -0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,074631 -0,52 AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,028912 -0,51 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,070868 -0,40 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,067471 -0,40 HEM Dinamik Değişken EYF 0,026161 -0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026993 -0,69 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029361 -0,28 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047442 -0,28 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,014008 -0,26 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,067153 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,045677 -1,19 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,043162 -1,17 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,044459 -1,16 NN Hay. Em. Altın EYF 0,026759 -1,16 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,047523 -1,16 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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