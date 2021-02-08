Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,091805
|-0,77
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,088831
|-0,69
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,052442
|-0,61
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,050266
|-0,51
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,071553
|-0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021825
|-0,17
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018442
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,056617
|-1,17
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,055906
|-0,95
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,085290
|-0,79
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,141801
|-0,77
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,096827
|-0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,074631
|-0,52
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF
|0,028912
|-0,51
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,070868
|-0,40
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,067471
|-0,40
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,026161
|-0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026993
|-0,69
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029361
|-0,28
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047442
|-0,28
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,014008
|-0,26
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,067153
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,045677
|-1,19
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,043162
|-1,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,044459
|-1,16
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,026759
|-1,16
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,047523
|-1,16
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi