BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,078584 -0,68 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037227 -0,66 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049529 -0,65 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042609 -0,64 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,081463 -0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022062 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,079444 -0,20 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,101203 -0,15 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,108129 -0,01 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,108690 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,020044 -1,23 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019846 -1,21 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,020892 -1,02 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,020920 -0,99 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020950 -0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029281 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,042000 -0,35 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,042943 -0,33 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,042928 -0,33 NN Hay. Em. Altın EYF 0,026627 -0,33 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,047269 -0,32 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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