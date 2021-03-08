BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

08.03.2021 15:43
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,078584-0,68Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,037227-0,66Allianz Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,078584-0,68
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,037227-0,66
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,049529-0,65
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042609-0,64
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,081463-0,64
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,022062-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,079444-0,20
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,101203-0,15
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,108129-0,01
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,108690-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,020044-1,23
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,019846-1,21
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,020892-1,02
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,020920-0,99
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,020950-0,97
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,029281-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,042000-0,35
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,042943-0,33
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,042928-0,33
NN Hay. Em. Altın EYF0,026627-0,33
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,047269-0,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi


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