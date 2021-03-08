BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,078584
|-0,68
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037227
|-0,66
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,049529
|-0,65
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042609
|-0,64
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,081463
|-0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022062
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,079444
|-0,20
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,101203
|-0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,108129
|-0,01
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,108690
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020044
|-1,23
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019846
|-1,21
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,020892
|-1,02
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,020920
|-0,99
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020950
|-0,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029281
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,042000
|-0,35
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,042943
|-0,33
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,042928
|-0,33
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,026627
|-0,33
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,047269
|-0,32
Kaynak: AA
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