Son dakika... En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,73 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,59 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017405 -0,73 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017236 -0,73 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,017932 -0,59 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018530 -0,49 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019573 -0,43 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,018566 -0,42 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,019882 -0,42 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,018844 -0,41 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017745 -0,40 ZEM Katkı EYF 0,019063 -0,37 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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