BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019340 -0,15 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010038 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,054673 -1,99 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,070028 -1,62 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,034780 -1,33 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,079598 -1,22 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,132108 -1,22 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,027384 -0,91 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016293 -0,85 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,034487 -0,83 HEM Katılım Dinamik Değişken EYF 0,031496 -0,76 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,085596 -0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028354 -1,54 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040797 -1,50 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049337 -1,20 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070067 -1,05 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,039984 -0,78 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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