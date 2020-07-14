Son Dakika | En fazla kaybettiren yatırım fonları
Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,98 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,71 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,64 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,98 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,71 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,64 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|103,966593
|-1,98
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,063082
|-1,71
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008163
|-1,64
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,079685
|-0,90
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,071736
|-0,46
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,030880
|-0,39
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,036364
|-0,14
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|657,902074
|-0,09
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,588163
|-0,08
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,503250
|-0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:19 Kaynak: AA
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