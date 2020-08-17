Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,15 ile "Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)", yüzde 2,14 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 2,02 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,750057 -2,15 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,787951 -2,14 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077211 -2,02 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039478 -1,91 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,099286 -1,90 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,714379 -1,77 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,126674 -1,76 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,774612 -1,74 Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,239008 -1,67 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 13,747812 -1,65

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)