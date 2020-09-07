Son Dakika: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,47 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,74 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,03 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008854 -3,47 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,106354 -2,74 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,375374 -2,03 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,745166 -1,87 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,052703 -1,55 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032698 -1,49 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,046550 -1,16 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 119,071193 -1,15 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,073287 -1,13 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,052444 -0,88

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)