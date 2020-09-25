Son Dakika | En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Son Dakika | En fazla kaybettiren yatırım fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,37 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,90 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 2,21 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Son Dakika | En fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,37 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,90 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 2,21 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 35,587103 -4,37
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,700859 -2,90
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,103242 -2,21
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,045835 -1,92
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042132 -1,63
QNB Finans Portföy Altın BYF 40,340889 -1,45
HSBC Portföy Altın Fonu 3,840453 -1,37
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,570869 -1,36
TEB Portföy Altın Fonu 0,108333 -1,32
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,064602 -1,31
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Finans, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

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