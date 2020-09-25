Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,37 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,90 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 2,21 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|35,587103
|-4,37
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,700859
|-2,90
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,103242
|-2,21
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,045835
|-1,92
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042132
|-1,63
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,340889
|-1,45
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,840453
|-1,37
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,570869
|-1,36
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,108333
|-1,32
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,064602
|-1,31
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:43 - Kaynak: AA
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