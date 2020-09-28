Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,86 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,83 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,39 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,051397
|-1,86
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008913
|-1,83
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,045196
|-1,39
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,986600
|-1,33
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,034161
|-1,25
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028026
|-1,16
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,317458
|-1,16
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,083891
|-1,14
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041662
|-1,12
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,908187
|-1,10
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 15:11 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika: En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi