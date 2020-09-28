Son Dakika: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,86 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,83 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,39 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,051397 -1,86 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008913 -1,83 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,045196 -1,39 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,986600 -1,33 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034161 -1,25 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,028026 -1,16 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,317458 -1,16 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,083891 -1,14 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041662 -1,12 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,908187 -1,10 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Nijerya'da 30 kişinin öldüğü terör saldırısında bomba yüklü eşek kullanıldı

Ermenistan, ağır kayıplar sonrası tehdide başladı: Türkiye F-16'ları kullanırsa İskender füzelerini devreye sokarız

Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı

Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü ortaya çıktı

Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı

Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun

Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü