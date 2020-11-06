Son dakika: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 807,686299 -0,10 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,027296 -0,03 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,251077 -0,03 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,049225 -0,03 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,413400 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009521 -1,11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,288437 -0,21 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Global Md Portföy Katılım Fonu 1,014836 -0,10 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,032579 -0,06 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020240 -0,04 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,511707 -0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son dakika! Fabrikada süt banyosu yapan ve o anları kayda alan kişi tutuklandı

Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti

Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı

Hayatını kaybeden Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk'tan yürek yakan açıklama: Sabaha karşı ölü bulduk

Yusuf Yazıcı, 5 yılda lise turnuvasından Avrupa futbolunun zirvesine çıktı

Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor

Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi

Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti