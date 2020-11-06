Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|807,686299
|-0,10
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,027296
|-0,03
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,251077
|-0,03
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,049225
|-0,03
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|21,413400
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009521
|-1,11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,288437
|-0,21
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,014836
|-0,10
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,032579
|-0,06
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020240
|-0,04
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,511707
|-0,03
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi