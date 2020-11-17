Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,140484
|-0,17
|Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,024379
|-0,16
|TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|180,675977
|-0,11
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,027382
|-0,09
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,599844
|-0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,509924
|-0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|106,939488
|-0,82
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|16,104768
|-0,48
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|17,621244
|-0,46
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|41,699645
|-0,41
|Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,123464
|-0,38
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,040814
|-0,17
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,071682
|-0,10
|ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon
|0,125873
|-0,10
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,359855
|-0,09
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,022175
|-0,09
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,180928
|-0,13
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,015279
|-0,07
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019217
|-0,02
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020353
|-0,01
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi