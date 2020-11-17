Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,140484 -0,17 Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,024379 -0,16 TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 180,675977 -0,11 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,027382 -0,09 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,599844 -0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,509924 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 106,939488 -0,82 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 16,104768 -0,48 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 17,621244 -0,46 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 41,699645 -0,41 Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF) 1,123464 -0,38 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,040814 -0,17 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,071682 -0,10 ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,125873 -0,10 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,359855 -0,09 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,022175 -0,09 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,180928 -0,13 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,015279 -0,07 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019217 -0,02 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020353 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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