Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,40 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,84 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,80 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,104583
|-3,40
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,054735
|-2,84
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,084305
|-2,80
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,953783
|-2,59
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,078103
|-2,51
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,102862
|-2,49
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|133,989239
|-2,44
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037103
|-2,35
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,555782
|-2,31
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|44,744216
|-2,17
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi