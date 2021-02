Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,40 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,84 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,80 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,104583 -3,40 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,054735 -2,84 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,084305 -2,80 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,953783 -2,59 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,078103 -2,51 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,102862 -2,49 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 133,989239 -2,44 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,037103 -2,35 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 19,555782 -2,31 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 44,744216 -2,17 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

