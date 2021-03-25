Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

25.03.2021 15:05
Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren 5 fon şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,026086-0,03Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren 5 fon şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,026086-0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,098370-0,89
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,089072-0,76
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,869805-0,85
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,028209-0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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