Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren 5 fon şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026086
|-0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,098370
|-0,89
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,089072
|-0,76
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,869805
|-0,85
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,028209
|-0,12
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi