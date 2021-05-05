Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

05.05.2021 14:45
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,029163-0,13Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Amerika Tekn. Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,029163-0,13
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,254377-3,45
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,042639-1,93
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,115885-0,73
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,147167-0,47
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,343170-0,41
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,097259-6,24
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu156,505364-1,73
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,096851-1,59
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,017679-1,25
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,067279-1,23
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,878415-2,55
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,083254-1,83
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon0,983073-1,45
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,014800-1,45
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,071131-1,43
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,718164-0,15
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,724399-0,10
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,500544-0,07
QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu1,049198-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri, Spor Federasyonu, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı tedarikiyle ilgili Putin'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı tedarikiyle ilgili Putin'le görüştü Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde NBA 2K'da şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor oldu NBA 2K'da şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor oldu Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Sınır hattında dans eden İsrail ve Mısırlı askerlerin videosu izlenme rekorları kırıyor Sınır hattında dans eden İsrail ve Mısırlı askerlerin videosu izlenme rekorları kırıyor Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu

Son Dakika Haberleri
17:07 ABD'li bilim adamlarından korkutan iddia: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir!
17:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı tedarikiyle ilgili Putin'le görüştü
16:56 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 'Beraberlik yeter' düşüncesi çılgına çevirdi!
16:50 Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde
16:33 Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada
16:31 Öldürülen ağabeyi için 22 ay boyunca dedektif gibi iz sürüp, delilleri mahkemeye sundu
16:29 Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti
16:09 Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi
15:56 Uğur Şahin'den "Korona ne zaman biter?" sorusuna cevap: ''1 yıl içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir.''
15:43 Muhalefetin "128 milyar dolar nerede?" paylaşımları sosyal medya gündem yarattı
ABD'li bilim adamlarından korkutan iddia: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir! ABD'li bilim adamlarından korkutan iddia: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir!         
17:08
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 'Beraberlik yeter' düşüncesi çılgına çevirdi! Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 'Beraberlik yeter' düşüncesi çılgına çevirdi!         
16:56
Belediye otobüsüne binen hırsız HES koduyla yakalandı Belediye otobüsüne binen hırsız HES koduyla yakalandı         
16:46
Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu         
16:42
Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti         
16:30
Uğur Şahin'den Uğur Şahin'den "Korona ne zaman biter?" sorusuna cevap: ''1 yıl içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir.''         
15:56
Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı         
15:32
Kendini filyasyon görevlisi olarak tanıtıp 3 evi soydu! O anlar kamerada Kendini filyasyon görevlisi olarak tanıtıp 3 evi soydu! O anlar kamerada         
15:16
Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular         
14:46
Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak! Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak!         
14:40
Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi         
14:40
Kayınpederini Kayınpederini "Geber geber" diyerek bıçaklayan gelin, hakim karşısına çıktı         
14:36
Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü         
14:06
Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu         
14:00
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi         
13:48
Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 17:12:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement