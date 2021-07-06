Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|826,840856
|-0,28
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,555363
|-0,23
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,104222
|-0,17
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,259236
|-0,16
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,230413
|-0,15
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,104817
|-0,12
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,051193
|-0,12
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,048401
|-0,10
|Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,076502
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,106830
|-0,33
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,111890
|-0,30
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|177,824668
|-0,18
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,143764
|-0,17
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,060512
|-0,15
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|1,030358
|-0,22
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,126977
|-0,16
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,975309
|-0,13
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,032030
|-0,13
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,120006
|-0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,033876
|-0,20
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,996910
|-0,17
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,254647
|-0,17
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,009826
|-0,16
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,065562
|-0,16
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,059374
|-0,17
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,116092
|-0,17
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,136511
|-0,17
|İş Portföy Altın Fonu
|0,053332
|-0,17
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,109727
|-0,17
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi