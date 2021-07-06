Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 826,840856 -0,28 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555363 -0,23 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,104222 -0,17 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,259236 -0,16 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230413 -0,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,104817 -0,12 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,051193 -0,12 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,048401 -0,10 Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,076502 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,106830 -0,33 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,111890 -0,30 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 177,824668 -0,18 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,143764 -0,17 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,060512 -0,15 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 1,030358 -0,22 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,126977 -0,16 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,975309 -0,13 Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,032030 -0,13 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,120006 -0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,033876 -0,20 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,996910 -0,17 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,254647 -0,17 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,009826 -0,16 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,065562 -0,16 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,059374 -0,17 TEB Portföy Altın Fonu 0,116092 -0,17 Garanti Portföy Altın Fonu 0,136511 -0,17 İş Portföy Altın Fonu 0,053332 -0,17 Ak Portföy Altın Fonu 0,109727 -0,17 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

PSG, Achraf Hakimi'yi 70 milyon euroya renklerine bağladı

F.Bahçe'nin resmi girişimde bulunduğu Vrsaljko'nun kronik sakat çıkması taraftarları korkuttu

Koronavirüste varyant kabusu sürüyor! Delta varyantından sonra şimdi de Lambda varyantı çıktı

Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Yağmur bu sefer şiddetli geliyor

Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır

Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı

Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük

45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor