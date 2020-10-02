Son dakika... En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,36 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", yüzde 1,35 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049103 1,36 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030546 1,35 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050768 1,35 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054254 1,35 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015459 1,34 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,048117 1,34 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,049206 1,33 ZEM Altın Katılım EYF 0,050371 1,33 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,046342 1,33 VEM Altın Katılım EYF 0,052480 1,32 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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