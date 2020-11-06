Son dakika... En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,33 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF", yüzde 2,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 2,26 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,129343 2,33 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,182971 2,32 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,102019 2,26 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,076309 2,19 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,044075 2,17 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,109128 2,14 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019661 2,10 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,049066 2,08 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,054784 2,05 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,034031 1,96 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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