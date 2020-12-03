Son dakika... En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,36 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,29 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,24 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,051197 1,36 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049665 1,29 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,045275 1,24 ZEM Altın Katılım EYF 0,049276 1,13 VEM Altın Katılım EYF 0,051348 1,11 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,047609 1,11 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,052948 1,03 HEM Altın Katılım EYF 0,030161 0,96 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047943 0,74 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029770 0,71 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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