Son dakika! En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,56 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,53 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,42 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,080422
|1,56
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,056786
|1,53
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,124930
|1,42
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,031414
|1,16
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,032749
|1,05
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,036642
|1,05
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,066845
|1,02
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,096170
|0,95
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,184742
|0,95
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,036630
|0,93
Kaynak: AA
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