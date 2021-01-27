Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,50 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve "Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF", yüzde 0,49 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,033101 0,50 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049791 0,50 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,044509 0,49 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,067847 0,41 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047854 0,41 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,022970 0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,074265 0,24 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,013779 0,23 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,094070 0,23 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,138404 0,23 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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