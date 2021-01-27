Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika

Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları

27.01.2021 14:23
Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,50 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve "Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF", yüzde 0,49 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,50 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve "Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF", yüzde 0,49 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0331010,50
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0497910,50
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0445090,49
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0678470,41
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0478540,41
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0229700,32
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0742650,24
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0137790,23
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0940700,23
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1384040,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Spor Federasyonu, Aviva, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi


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