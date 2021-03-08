BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,064885 0,24 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,052332 0,23 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,048750 0,22 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024603 0,14 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,052276 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009881 0,48 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010042 0,29 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010099 0,25 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018819 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066125 2,28 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,044106 2,26 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,129407 0,82 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,057258 0,70 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,058271 0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014351 0,86 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,033406 0,86 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,109190 0,69 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,068337 0,63 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020483 0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028693 0,72 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,027123 0,29 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,029714 0,28 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,023237 0,26 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,031834 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,072111 0,13 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026342 0,13 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,073024 0,13 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,074724 0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,073215 0,13 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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