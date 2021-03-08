BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,064885
|0,24
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,052332
|0,23
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,048750
|0,22
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024603
|0,14
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,052276
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009881
|0,48
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010042
|0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010099
|0,25
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018819
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,066125
|2,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,044106
|2,26
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,129407
|0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,057258
|0,70
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,058271
|0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014351
|0,86
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,033406
|0,86
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,109190
|0,69
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,068337
|0,63
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020483
|0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028693
|0,72
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,027123
|0,29
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,029714
|0,28
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,023237
|0,26
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,031834
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,072111
|0,13
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026342
|0,13
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,073024
|0,13
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,074724
|0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,073215
|0,13
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi