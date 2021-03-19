BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

19.03.2021 14:33
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0925790,20AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0745720,16AvivaSA Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0925790,20
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0745720,16
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0635660,13
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,0760420,12
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0541220,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0549120,12
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF0,0252250,16
Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF0,0467740,12
Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF0,0698630,09
Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF0,0198030,09
Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF0,0211020,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0296170,40
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0135880,03
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0324070,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0241160,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0733530,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0292240,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0743110,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Aviva, Borç, Fiba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi


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