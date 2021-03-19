Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092579
|0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,074572
|0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,063566
|0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,076042
|0,12
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,054122
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,054912
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,025225
|0,16
|Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF
|0,046774
|0,12
|Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF
|0,069863
|0,09
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF
|0,019803
|0,09
|Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF
|0,021102
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029617
|0,40
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013588
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,032407
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024116
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,073353
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029224
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,074311
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi