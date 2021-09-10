Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,061982
|0,69
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,107070
|0,68
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,060221
|0,65
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,084000
|0,64
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,104070
|0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020694
|0,56
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024524
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,056094
|1,95
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,155759
|1,46
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,093471
|1,46
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,177554
|1,46
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,033775
|1,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021989
|1,55
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,035442
|1,34
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,017935
|1,19
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,030628
|1,12
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,042176
|1,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039541
|1,31
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027456
|1,30
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050615
|1,02
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,071703
|0,95
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,033619
|0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017089
|0,27
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,047740
|0,27
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016014
|0,26
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052926
|0,25
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,050164
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,075215
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,079896
|0,05
|HEM Para Piyasası EYF
|0,027682
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031809
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,079675
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi