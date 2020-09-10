Son dakika... En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,76 ile "Ak Portföy Yeni Teknoloji Yab. Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,72 ile "Garanti Portföy Yab. Borsa yatırım Fonu F.S.F." ve yüzde 2,47 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,072819 2,76 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032563 2,72 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 117,5727 2,47 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008551 2,43 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,092983 2,00 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034944 1,89 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042357 1,86 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,562091 1,76 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,178721 1,66 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021364 1,62 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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