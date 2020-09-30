Son dakika! En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,64 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,75 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,72 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,266458 3,64 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,111734 1,75 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,832769 1,72 QNB Finans Portföy Altın BYF 42,041896 1,66 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 47,476735 1,65 HSBC Portföy Altın Fonu 3,950046 1,56 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,062079 1,41 Gedik Portföy Altın Fon 1,010760 1,39 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,090461 1,38 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043649 1,31 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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