Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,87 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,61 ile "Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 2,56 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,366115 2,87 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,468084 2,61 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,452284 2,56 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 16,564636 2,43 Tacirler Portföy Değ. Fon 3,276314 2,36 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 86,685452 2,15 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039120 2,14 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,217748 2,08 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 14,101305 2,06 İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,367685 2,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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