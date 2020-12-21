Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,593806
|0,36
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,837242
|0,29
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,236503
|0,27
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,133087
|0,21
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,257777
|0,20
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,283781
|0,39
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,359462
|0,38
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,232444
|0,27
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010624
|0,23
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,536899
|0,21
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,057981
|2,67
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|109,463656
|1,82
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,622689
|1,42
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|6,391096
|1,18
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,105681
|1,15
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,873960
|1,14
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,022835
|0,90
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,073748
|0,73
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,581061
|0,48
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,119234
|0,47
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,317987
|0,75
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,391183
|0,65
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,558781
|0,64
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,248531
|0,37
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,013042
|0,19
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,043643
|0,13
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,178747
|0,12
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,061434
|0,12
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,907872
|0,12
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|2,363836
|0,12
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi