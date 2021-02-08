Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,028027
|0,46
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,601129
|0,31
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,239235
|0,20
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,216574
|0,19
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,028565
|0,16
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025361
|1,55
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,007666
|1,08
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,964221
|0,98
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,438266
|0,79
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,474018
|0,61
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,099826
|0,89
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,508677
|0,63
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,148464
|0,59
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|22,468591
|0,41
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,537723
|0,30
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,035861
|0,82
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,115257
|0,57
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,623260
|0,35
|Ak Portföy ING Bank Öz. Bnk. ve Plat. Değ. Özel Fon
|1,101851
|0,31
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,755272
|0,30
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,490588
|0,90
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,364482
|0,40
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019490
|0,13
|Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,366155
|0,13
|Qinvest Portföy Katılım Fonu
|1,008112
|0,13
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,067780
|0,14
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,010197
|0,14
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,949574
|0,14
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,204460
|0,13
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,062795
|0,13
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi