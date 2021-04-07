Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,041591
|1,06
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,068997
|0,76
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,094099
|0,67
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,233386
|0,62
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|9,145175
|0,62
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,068567
|2,00
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,268464
|1,97
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,016038
|1,54
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,060941
|1,52
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044562
|1,31
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,064612
|1,13
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,133815
|0,90
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,062982
|0,56
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|2,695187
|0,55
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,109041
|0,48
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,060087
|0,90
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,114809
|0,80
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,045306
|0,72
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,930096
|0,71
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,328129
|0,49
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,059861
|0,87
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,931270
|0,79
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,825761
|0,74
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,144857
|0,74
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,755301
|0,59
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,885573
|2,39
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,316774
|1,45
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,536583
|1,37
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,956265
|0,98
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,037387
|0,78
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,006033
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,097789
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,006556
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,064501
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,933710
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi