Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,097330 1,05 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,071335 0,97 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 11,077501 0,96 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,677131 0,93 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 10,240416 0,87 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017434 2,84 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,104720 2,13 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,791315 1,55 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,047119 1,54 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,051272 1,37 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,140240 2,23 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,059256 1,85 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,105446 1,54 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 172,848210 1,52 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,073641 1,31 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,038597 1,82 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,098192 1,01 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,944558 1,01 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,128240 0,89 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,872422 0,83 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,496376 1,09 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,759462 0,94 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,423842 0,91 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,266050 0,70 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,066160 0,69 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 44,291818 1,17 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 50,268832 1,05 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,070071 0,70 Garanti Portföy Altın Fonu 0,137647 0,70 Fiba Portföy Altın Fonu 0,041174 0,69 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,684894 0,07 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 433,625205 0,05 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 111,889489 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,141001 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,046199 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Gürcistan'da koronavirüs önlemleri gevşetildi! Açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı

Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor

Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi

Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi

Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar!

Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesiyor

Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle

Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi