Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,096959 0,38 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,104260 0,20 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 10,163966 0,19 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,989059 0,18 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 3,219317 0,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,104677 0,61 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,203468 0,47 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,325676 0,34 Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,013672 0,26 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,573742 0,21 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,133693 1,51 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,273586 1,01 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057584 0,96 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088513 0,95 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091510 0,92 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,081224 1,46 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,186445 1,12 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,288573 0,51 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,190225 0,50 Garanti Portföy Agrasif Değ. Fon 0,038551 0,50 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,613278 1,01 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,395399 0,59 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,172291 0,59 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,271915 0,57 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,903217 0,57 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,138396 0,58 TEB Portföy Altın Fonu 0,117703 0,57 Fiba Portföy Altın Fonu 0,041299 0,57 İş Portföy Altın Fonu 0,054063 0,57 Deniz Port. Altın Fonu 0,060185 0,57 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,010929 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,054809 0,05 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,051963 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,053963 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,977869 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti

Survivor'da skandal "hırsızlık" açıklığa kavuştu! Adaş yarışmacılar aldıkları ürünü itiraf etti

Adana Demirspor, David Luiz'e 2 yıllık sözleşme önerdi

Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı

Son Dakika: Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı

Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu

Meclis'te vekilleri şaşırtan müzik yasağı protestosu! CHP'li vekil türkü söyledi

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı