Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,096959
|0,38
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,104260
|0,20
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|10,163966
|0,19
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,989059
|0,18
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|3,219317
|0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,104677
|0,61
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,203468
|0,47
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,325676
|0,34
|Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,013672
|0,26
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,573742
|0,21
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,133693
|1,51
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,273586
|1,01
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,057584
|0,96
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,088513
|0,95
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091510
|0,92
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,081224
|1,46
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,186445
|1,12
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,288573
|0,51
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,190225
|0,50
|Garanti Portföy Agrasif Değ. Fon
|0,038551
|0,50
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,613278
|1,01
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,395399
|0,59
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,172291
|0,59
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,271915
|0,57
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,903217
|0,57
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,138396
|0,58
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,117703
|0,57
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,041299
|0,57
|İş Portföy Altın Fonu
|0,054063
|0,57
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,060185
|0,57
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,010929
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,054809
|0,05
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,051963
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,053963
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,977869
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi