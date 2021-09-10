Son dakika... En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,87 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,76 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,65 ile "Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,741315
|1,87
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,723095
|1,76
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|104,701555
|1,65
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|80,936458
|1,61
|Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)
|0,986618
|1,54
|Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF
|15,693948
|1,50
|Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,702140
|1,49
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,071865
|1,47
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,666543
|1,42
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,844090
|1,41
Kaynak: AA
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