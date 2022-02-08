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Son Dakika | "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin eğitimleri Tuzla'da başladı - Son Dakika

Son Dakika | "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin eğitimleri Tuzla'da başladı

08.02.2022 13:59
Son Dakika | "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin eğitimleri Tuzla'da başladı

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığının "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, Tuzlalı annelere eğitim verilmeye başlandı.

İçişleri Bakanlığının "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, Tuzlalı annelere eğitim verilmeye başlandı.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk ve ergen iletişimi ile bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda, anne ve anne adaylarının bilinçlendirilerek farkındalıklarının artırılması için uygulanan proje kapsamında ilçede eğitimler başladı.

İçişleri Bakanlığı ile Tuzla Belediyesi iş birliği kapsamında Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezleri'ne gelen 1000'e yakın anne için mart ayı boyunca eğitimler düzenlenecek.

Yayla, İçmeler, Emlak Konut, Aydınlı, Orhanlı, Mimar Sinan ve Şifa AVM'de bulunan merkezlerde ücretsiz verilecek eğitimlere tüm Tuzlalı anneler ve anne adayları katılabilecek.

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Uyuşturucu, Narkotik, Çocuk, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesinin eğitimleri Tuzla'da başladı - Son Dakika


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