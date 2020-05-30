Son dakika! Endonezya'da 100 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi - Son Dakika

Endonezya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 100 yaşındaki kadın sağlığına kavuştu.

Kompas gazetesinin haberine göre, Doğu Cava eyaletinin başkenti Surabaya'da geçen ay test sonucu pozitif çıkarak ülkenin en yaşlı Kovid-19 hastası olan Kamtin isimli 100 yaşındaki kadın hastalığı yendi.

Yetkililer, yaklaşık bir aylık tedavinin ardından 17 Mayıs'ta taburcu edilen ve evde gözlem altında olan Kamtin'in şu ana kadar sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Bu arada Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 60 yaş ve üstü kişiler, Kovid-19 vakalarının yüzde 15'ini, can kayıplarının da yüzde 44'ünü oluşturuyor.

Endonezya'da Kovid-19 vakaları son 24 saatte 557 artışla 25 bin 773'e, can kaybı 53 artışla 1573'e ve iyileşenlerin sayısı 523 artışla 7 bin 15'e ulaştı.