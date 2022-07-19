Son dakika... Endonezya'da eğitim uçağı düştü: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika... Endonezya'da eğitim uçağı düştü: 1 ölü

19.07.2022 09:10
Son dakika... Endonezya'da eğitim uçağı düştü: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Endonezya'nın Java Adası'nda askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Java Adası'nda askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Java Adası'nda askeri eğitim uçağı düştü. Olay yerine ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesinin ardından, pilotun hayatını kaybettiği öğrenildi. Endonezya Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Indan Gilang, Güney Kore yapımı T-50 Golden Eagle (Altın Kartal) tipi jetin akşam düzenlenen taktik önleme eğitiminde, Iswahyudi Hava Üssü'nden kalkışından yaklaşık 1 saat sonra düştüğünü açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - PAPUA

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Endonezya'da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot öldü Endonezya'da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot öldü Emniyet'in 'Uçan Göz'ünü kadın pilot uçurdu Emniyet'in 'Uçan Göz'ünü kadın pilot uçurdu
Kaynak: İHA

Pilot, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Endonezya'da eğitim uçağı düştü: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Endonezya'da eğitim uçağı düştü: 1 ölü - Son Dakika
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