Son dakika! Endonezya'da otobüs faciası: 15 ölü, 16 yaralı - Son Dakika
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Son dakika! Endonezya'da otobüs faciası: 15 ölü, 16 yaralı

16.05.2022 11:47
Son dakika! Endonezya'da otobüs faciası: 15 ölü, 16 yaralı

Bir son dakika haberine göre Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde otobüsün yol kenarındaki direğe çarpması sonucu 15 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde otobüsün yol kenarındaki direğe çarpması sonucu 15 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Endonezya'nın batısında bulunan Doğu Java eyaletinde sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Mojokerto kentinde yaşanan kazanın ardından açıklama yapan Arama Kurtarma Operasyonu Başkanı I Wayan Suyatna otobüsün yol kenarında bulunan bir direğe çarptığını belirtirken, "Otobüs şoförü muhtemelen çok fazla yorgundu ve aracın kontrolünü kaybetti" dedi.

Yaralıların tedavisi sürüyor

Dr. Wahidin Sudirohusodo Hastanesi'nde acil serviste görevli doktor Muhammad Bayu yaptığı açıklamada, "Burada 13, Citra Medika Hastanesi'nde de 1 kişinin cansız bedeni var. Diğeri ise Basoeni Hastanesi'nde bulunuyor" ifadelerini kullandı. Doktor Bayu, yaralıların tedavilerine çeşitli hastanelerde devam edildiğini belirtti. Polis, kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlattı. - JAVA

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Endonezya, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Endonezya'da otobüs faciası: 15 ölü, 16 yaralı - Son Dakika


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